Азербайджанские активисты соцсетей выразили протест в связи с несправедливыми действиями Франции

Группа лиц распространила заявление с целью информирования международных организаций о несправедливых действиях Франции против азербайджанских активистов социальных сетей.

Группа лиц распространила заявление с целью информирования международных организаций о несправедливых действиях Франции в отношении азербайджанских активистов социальных сетей.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что "несмотря на то, что Франция позиционирует себя как защитник свободы слова и выражения мнений, она проявляет лицемерие, отвергая оппозиционные взгляды на свои действия":

"Мы призываем международные организации принять меры против случаев нарушения фундаментальных свобод. Наш протест против политики неоколониализма Франции в XXI веке связан с продолжающейся эксплуатацией различных народов и их порабощением. Мы выражаем протест по следующим вопросам:

1. Экономическая политика Франции по эксплуатации ресурсов других стран;

2. Политическое вмешательство Франции в суверенитет этих народов;

3. Поддержка дестабилизирующих сепаратистских движений в регионах".

Заявление подписали Ислам Бафадаров, Сарваз Аббасов, Анар Газиев, Фатима Шихиева, Эльмаддин Бехбуд, Айшан Аслан Мамедли, Самира Талыбова, Таджеддин Гезалов, Айгюн Джалилзаде и Фарида Эйюбова.