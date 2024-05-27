Карасин: Разделяем подходы Баку по взаимодействию в ПАСЕ

Российские парламентарии готовы поделиться с азербайджанскими коллегами опытом взаимодействия с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам

В Москве разделяют подход Баку по взаимодействию в ПАСЕ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин на встрече с делегацией Милли меджлиса Азербайджана во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

"Мы видим, насколько непросто складывается ситуация в региональной политике. И не только в региональной. Это касается и таких структур, как Совет Европы и его парламентская составляющая. Разделяем подходы Баку по взаимодействию в ПАСЕ, готовы делиться опытом", - сказал Г. Карасин в ходе встречи.