Карасин: Разделяем подходы Баку по взаимодействию в ПАСЕ

В Москве разделяют подход Баку по взаимодействию в ПАСЕ.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин на встрече с делегацией Милли меджлиса Азербайджана во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.
"Мы видим, насколько непросто складывается ситуация в региональной политике. И не только в региональной. Это касается и таких структур, как Совет Европы и его парламентская составляющая. Разделяем подходы Баку по взаимодействию в ПАСЕ, готовы делиться опытом", - сказал Г. Карасин в ходе встречи.