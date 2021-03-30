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Джейхун Байрамов выступил на международной конференции в Таджикистане

Джейхун Байрамов выступил на международной конференции в Таджикистане Мы внимательно следим за внутренними мирными переговорами в Афганистане
Внешняя политика
30 марта 2021 г. 13:43
Джейхун Байрамов выступил на международной конференции в Таджикистане
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"Эта министерская конференция предоставляет хорошую возможность с точки зрения оценки важной работы, проделанной в рамках Стамбульского процесса, и определения будущих направлений совместных усилий по решению серьезных проблем, с которыми сталкивается Афганистан - регион, расположенный в самом сердце всей Азии".

Как передает Report, об этом на 9-й министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс", которая проходит в столице Таджикистана, Душанбе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в связи с этим нынешняя конференция расценивается как знак твердой приверженности всех стран-участниц, а также поддерживающих государств и международных организаций, достижению общей цели - обеспечению безопасности и процветания Афганистана, живущего в мире со своими соседями.

"Мы остаемся приверженными поддержке стабилизации, мирного восстановления и развития Афганистана посредством двусторонних усилий и активного участия в многосторонних платформах. Исходя из этого, мы внимательно следим за внутренними мирными переговорами в Афганистане и надеемся, что в результате этого процесса в стране установятся устойчивый мир и безопасность на основе полного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана", - заявил в своем выступлении глава внешнеполитического ведомства.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan remains committed to supporting peaceful reconstruction, development of Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Tacikistanda beynəlxalq konfransda çıxış edib

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