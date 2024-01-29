Джейхун Байрамов и Хулуси Акар обсудили сотрудничество в сфере безопасности

29 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Великого Национального собрания Турции во главе с председателем Комиссии по национальной обороне Хулуси Акаром.
Как сообщает Report, в ходе встречи широко обсуждена повестка дня динамичного сотрудничества между Азербайджаном и братской Турцией, а также вопросы межпарламентских связей и сотрудничества в сфере безопасности.
Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением подчеркнул интенсивное развитие отношений стратегического союзничества между нашими братскими странами и отметил важность взаимных визитов для этих отношений.
Стороны подчеркнули тесное сотрудничество между двумя странами в рамках Шушинской декларации по всем направлениям, в частности в области безопасности, и наличие широкого потенциала развития этих связей.
Хулуси Акар, в свою очередь, поблагодарил за гостеприимство и доброжелательный прием, выразил удовлетворение уровнем взаимной поддержки, которую наши страны оказывают друг другу на всех платформах, а также будущими перспективами межпарламентских отношений.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.