Джейхун Байрамов и Хулуси Акар обсудили сотрудничество в сфере безопасности

29 января 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию Великого Национального собрания Турции во главе с председателем Комиссии национальной обороны Хулуси Акаром.

29 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Великого Национального собрания Турции во главе с председателем Комиссии по национальной обороне Хулуси Акаром.

Как сообщает Report, в ходе встречи широко обсуждена повестка дня динамичного сотрудничества между Азербайджаном и братской Турцией, а также вопросы межпарламентских связей и сотрудничества в сфере безопасности.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением подчеркнул интенсивное развитие отношений стратегического союзничества между нашими братскими странами и отметил важность взаимных визитов для этих отношений.

Стороны подчеркнули тесное сотрудничество между двумя странами в рамках Шушинской декларации по всем направлениям, в частности в области безопасности, и наличие широкого потенциала развития этих связей.

Хулуси Акар, в свою очередь, поблагодарил за гостеприимство и доброжелательный прием, выразил удовлетворение уровнем взаимной поддержки, которую наши страны оказывают друг другу на всех платформах, а также будущими перспективами межпарламентских отношений.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.