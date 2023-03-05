Джейхун Байрамов встретился с директором Банка технологий ООН для наименее развитых стран

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где наша страна представлена ​​в качестве партнера-донора, встретился с директором-распорядителем Банка техно

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где наша страна представлена ​​в качестве партнера-донора, встретился с директором-распорядителем Банка технологий Организации Объединенных Наций для наименее развитых стран Таффере Тесфачу.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы азербайджанского МИД.

На встрече состоялся обмен мнениями касательно роли технологической помощи в развитии наименее развитых стран в различных сферах, в том числе о возможностях сотрудничества в оказании помощи в этом направлении.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о проектах и ​​инициативах, реализуемых Азербайджаном в направлении оказания гуманитарной помощи, в том числе помощи развитию наименее развитых стран.

Было отмечено, что Агентство содействия международному развитию (AIDA), действующее при Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, реализует программы международной помощи в различных областях, включая образование, здравоохранение, инфраструктуру, управление.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, широкомасштабных восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, в том числе об усилиях, предпринимаемых Азербайджаном в направление продвижения мирной повестки, и провокациях армянской стороны.

Директор Таффере Тесфачу, предоставив информацию о деятельности и приоритетах Банка технологий ООН для наименее развитых стран, отметил, что основной целью банка является поддержка экономического и социального развития наименее развитых стран мира путем оказания технологической помощи. Заявив, что политика международной помощи Азербайджана в этом направлении похвальна, Таффере Тесфачу подчеркнул важность усиления глобальных усилий в этой связи.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.