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Джейхун Байрамов раскритиковал страны, не обеспечивающие охрану посольств Азербайджана

Джейхун Байрамов раскритиковал страны, не обеспечивающие охрану посольств Азербайджана "Организация охраны посольств в Азербайджане на высоком уровне является наглядным показателем того, с какой ответственностью Азербайджанское государство относится к международным обязательствам".
Внешняя политика
22 сентября 2022 г. 15:03
Джейхун Байрамов раскритиковал страны, не обеспечивающие охрану посольств Азербайджана

"Организация охраны посольств в Азербайджане на высоком уровне является наглядным показателем того, с какой ответственностью Азербайджанское государство относится к международным обязательствам".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью REAL TV.

Он напомнил, что все страны-члены ООН являются членами Венской конвенции. Министр отметил, что согласно конвенции, одним из основополагающих принципов международных отношений является стопроцентное обеспечение безопасности дипломатических миссий и дипломатов любым принимающим государством.

"Комментируя подобные провокационные шаги, атаки на наших дипломатов, дипломатические миссии, в первую очередь, хотел бы отметить, что обязанность каждой принимающей стороны – обеспечение безопасности. Ситуации бывают разные. Мы видим такие провокации во многих странах. Есть страны, которые сами принимают превентивные меры. В некоторых случаях мы сами предупреждаем их, и они принимают быстрые, оперативные меры, предотвращая провокацию. Однако, к сожалению, в некоторых случаях, реакции и шаги принимающей стороны, мягко говоря, неадекватные. В таком случае мы, разумеется, выдвигаем серьезные требования, приглашаются послы, им предъявляются ноты протеста", - подчеркнул глава МИД.

Дж.Байрамов сказал, что если произошли случаи вандализма их необходимо обязательно расследовать, привлечь к ответственности виновных: "Это должно быть сделано непременно. Мы как Азербайджанское государство решительно настаиваем на этом. Мы полагаем, что такой механизм безнаказанности дает зеленый свет и стимулирует очередные провокации. Поэтому мы будем держать это под контролем".

Напомним, что в последние дни группы армянских радикалов нападали на посольства Азербайджана во Франции, Ливане и Грузии.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov criticizes countries that do not provide security for Azerbaijani embassies
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Azərbaycan səfirliklərinin mühafizəsini təmin etməyən ölkələri tənqid edib

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