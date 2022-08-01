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Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником Госсекретаря США Карен Донфрид

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником Госсекретаря США Карен Донфрид Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид состоялся телефонный разговор.
Внешняя политика
1 августа 2022 г. 22:08
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником Госсекретаря США Карен Донфрид

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид состоялся телефонный разговор.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии процесса постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реализации трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также заявлений по итогам двусторонних встреч лидеров Азербайджан и Армения при посредничестве президента Европейского Союза Шарля Мишеля.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения противоположной стороны известную позицию Азербайджана относительно необходимости обеспечения мира и прогресса в регионе, в том числе открытия транспорта и коммуникаций, делимитации границы двух государств, необходимости начала работы над будущим мирным договором.

Министр отметил важность полного выполнения обязательств сторон. В связи с этим, было подчеркнуто, что, вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана и отмечена недопустимость этого.

В ходе телефонного разговора были обсуждены следующие шаги в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной повестки дня, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Karen Donfridə erməni silahlılarının Azərbaycandan tam çıxarılmadığını bildirib

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