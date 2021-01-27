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Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе

Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти
Внешняя политика
27 января 2021 г. 16:26
Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, разговор состоялся по инициативе С.Висконти.

Стороны обменялись мнениями по нынешней ситуации в регионе, в том числе по вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov, French co-chair moot situation in region
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov fransalı həmsədrlə bölgədəki vəziyyəti müzakirə edib

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