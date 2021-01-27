Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, разговор состоялся по инициативе С.Висконти.

Стороны обменялись мнениями по нынешней ситуации в регионе, в том числе по вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.