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Джейхун Байрамов: Ликвидация Минской группы обеспечит эффективность ОБСЕ

Джейхун Байрамов: Ликвидация Минской группы обеспечит эффективность ОБСЕ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил с заявлением на СМИД ОБСЕ в Мальте.
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 19:16
Джейхун Байрамов: Ликвидация Минской группы обеспечит эффективность ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на СМИД ОБСЕ в Мальте.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

В ходе своего выступления Байрамов подчеркнул важность уважения и соблюдения фундаментальных норм, принципов и обязательств, закрепленных в документах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского заключительного акта, которые остаются основой безопасности и мира, а также базой для диалога и сотрудничества.

Министр обратил внимание на эрозию многосторонности в результате нарушений и избирательного применения международного права, рост этнической и религиозной нетерпимости, включая исламофобию в Европе.

Кроме этого, для обеспечения эффективности организации им отмечена необходимость ликвидации потерявших свою актуальность структур ОБСЕ, в частности, Минской группы.

Глава МИД также говорил об успешных результатах прямого двустороннего диалога между Азербайджаном и Арменией, а также о текущих проблемах мирного процесса, включая территориальные претензии, содержащиеся в Конституции Армении.

Министр иностранных дел Азербайджана в своем выступлении призвал международное сообщество воздержаться от провокационных действий, направленных на эскалацию на Южном Кавказе.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov: Dissolution of Minsk Group will ensure OSCE effectiveness
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvi qurumun effektiv fəaliyyətini təmin edəcək

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