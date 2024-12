Джейхун Байрамов: Ликвидация Минской группы обеспечит эффективность ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на СМИД ОБСЕ в Мальте.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

В ходе своего выступления Байрамов подчеркнул важность уважения и соблюдения фундаментальных норм, принципов и обязательств, закрепленных в документах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского заключительного акта, которые остаются основой безопасности и мира, а также базой для диалога и сотрудничества.

Министр обратил внимание на эрозию многосторонности в результате нарушений и избирательного применения международного права, рост этнической и религиозной нетерпимости, включая исламофобию в Европе.

Кроме этого, для обеспечения эффективности организации им отмечена необходимость ликвидации потерявших свою актуальность структур ОБСЕ, в частности, Минской группы.

Глава МИД также говорил об успешных результатах прямого двустороннего диалога между Азербайджаном и Арменией, а также о текущих проблемах мирного процесса, включая территориальные претензии, содержащиеся в Конституции Армении.

Министр иностранных дел Азербайджана в своем выступлении призвал международное сообщество воздержаться от провокационных действий, направленных на эскалацию на Южном Кавказе.