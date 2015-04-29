​Достижения Азербайджана в сотрудничестве с НАТО высоко оценены

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В штаб-квартире северо-атлантического блока в комитете политики и партнерства в рамках Процесса планирования и анализа (ППА) прошла очередная встреча между НАТО и Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в постоянном представительстве Азербайджана при НАТО. На встрече, которая прошла с участием представителей министерства иностранных дел, министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу, официальных лиц ряда стран-участников программы партнерства, а также специалистов международного и международно-военного секретариата НАТО, были высоко оценены проводимые Азербайджаном реформы в области обороны, военного обучения и учений, адаптации вооруженных сил к натовским стандартам. На мероприятиии также обсуждались другие вопросы, вызывающие обоюдный интерес. Во время встречи были высоко оценены усилия и достижения Азербайджана в области сотрудничества с НАТО.

Также состоялись двусторонние рабочие встречи между представителями различных структур Азербайджана, принимавших участие на мероприятии, со специалистами международного и международно-военного секретариата НАТО и представителями стран-участников программы партнерства, где прошли обсуждения двустороннего сотрудничества.