Директор БДИПЧ ОБСЕ приветствовал распоряжение президента Азербайджана о помиловании

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Майкл Георг Линк приветствовал распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании более 140 заключенных.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, Линк назвал распоряжение положительным шагом Азербайджана по отношению к обязательствам ОБСЕ.

Он заявил, что возглавляемая им организация продолжит тесную работу с Азербайджаном в сфере реализации программ и обязательств в области прав человека.