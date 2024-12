Дипломаты Азербайджана и Словакии обсудили ключевые аспекты сотрудничества с НАТО

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде обсудил с постоянным представителем Словакии при НАТО Мареком Варгой приоритеты партнерства между Азербайджаном и альянсом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию словацкого дипломата в соцсети "Х".

Варга подчеркнул, что встреча имеет особое значение в свете предстоящей роли координирующего посольства НАТО в Азербайджане, которое со следующего года будет осуществлять словацкая дипмиссия.

"Мы обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, приоритеты партнерства, а также обменялись мнениями о войне в Украине, подчеркнув важность соблюдения Устава ООН", - отметил постоянный представитель Словакии при НАТО.

Напомним, что вопрос передачи функций координирующего посольства НАТО в Азербайджане посольству Словакии обсуждался на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини.