Депутаты Милли Меджлиса посетят Македонию

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября депутаты Милли Меджлиса Азай Гулиев, Кямран Набизаде и Таир Миркишили отбудут в столицу Македонии город Скопье для участия на осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Об этом Report сообщили в Совете господдержки НПО.

Отмечается, что в рамках сессии пройдет парламентская конференция под названием "Укрепление мер доверия и надлежащего управления в регионе ОБСЕ".

Вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев будет председательствовать на заседании сессии под названием "Хорошее управление как гарант укрепления экономического развития в регионе ОБСЕ".

В ходе сессии депутат Азай Гулиев также примет участие на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ.

Визит завершится 3 октября.