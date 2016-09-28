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    Депутаты Милли Меджлиса посетят Македонию

    Азай Гулиев будет председательствовать на сессии ПА ОБСЕ

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября депутаты Милли Меджлиса Азай Гулиев, Кямран Набизаде и Таир Миркишили отбудут в столицу Македонии город Скопье для участия на осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

    Об этом Report сообщили в Совете господдержки НПО.

    Отмечается, что в рамках сессии пройдет парламентская конференция под названием "Укрепление мер доверия и надлежащего управления в регионе ОБСЕ".

    Вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев будет председательствовать на заседании сессии под названием "Хорошее управление как гарант укрепления экономического развития в регионе ОБСЕ".

    В ходе сессии депутат Азай Гулиев также примет участие на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ.

    Визит завершится 3 октября.

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