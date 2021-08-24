Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Украина всегда была другом Азербайджана и поддерживала его территориальную целостность.

Украина всегда была другом Азербайджана и поддерживала его территориальную целостность.

Об этом Report сообщил член правящей партии Украины, депутат Володимир Крейденко.

Говоря о исторически сложившихся дружественных связях между Азербайджаном и Украиной, политик отметил, что в будущем эти связи еще больше укрепятся: "Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Здесь много азербайджанцев, и мы относимся к ним дружелюбно. Наше местное население тоже хорошо относится к Азербайджану. В моем окружении даже есть люди, интересующиеся азербайджанским языком”.

Общественный деятель отметил, что азербайджанцы часто посещают Украину: “Наши граждане редко приезжают в Азербайджан. Надо агитировать их на это и снижать цены на поездки. Это очень важно для укрепления туристических связей. Думаю, что если будет организована поездка в Карабах, то среди граждан Украины будет много желающих поехать. Я дважды был в Азербайджане. Мне очень понравилась азербайджанская кухня, Баку, Приморский бульвар и исторические памятники. Украинский народ очень любит поесть и погулять. Поэтому, если будет хорошая реклама, число туристов увеличится”.

Говоря о восстановлении территориальной целостности Азербайджана и разрушении исторических памятников на освобожденных территориях, депутат сказал: “Справедливость рано или поздно всегда торжествует и правда находит свое место. Эта историческая победа - самый яркий пример торжества справедливости. В последующем процессе каждый увидит, как Азербайджан восстанавливает свои исторические земли. Возможно, памятники можно восстановить, но восстановить историю сложно. Совершенным в Карабахе актом вандализма Армения уничтожила историю. По этой причине разрушение исторических памятников недопустимо”.