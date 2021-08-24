О нас
Report Georgia
Аудио новости

Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана Украина всегда была другом Азербайджана и поддерживала его территориальную целостность.
Внешняя политика
24 августа 2021 г. 20:09
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Украина всегда была другом Азербайджана и поддерживала его территориальную целостность.

Об этом Report сообщил член правящей партии Украины, депутат Володимир Крейденко.

Говоря о исторически сложившихся дружественных связях между Азербайджаном и Украиной, политик отметил, что в будущем эти связи еще больше укрепятся: "Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Здесь много азербайджанцев, и мы относимся к ним дружелюбно. Наше местное население тоже хорошо относится к Азербайджану. В моем окружении даже есть люди, интересующиеся азербайджанским языком”.

Общественный деятель отметил, что азербайджанцы часто посещают Украину: “Наши граждане редко приезжают в Азербайджан. Надо агитировать их на это и снижать цены на поездки. Это очень важно для укрепления туристических связей. Думаю, что если будет организована поездка в Карабах, то среди граждан Украины будет много желающих поехать. Я дважды был в Азербайджане. Мне очень понравилась азербайджанская кухня, Баку, Приморский бульвар и исторические памятники. Украинский народ очень любит поесть и погулять. Поэтому, если будет хорошая реклама, число туристов увеличится”.

Говоря о восстановлении территориальной целостности Азербайджана и разрушении исторических памятников на освобожденных территориях, депутат сказал: “Справедливость рано или поздно всегда торжествует и правда находит свое место. Эта историческая победа - самый яркий пример торжества справедливости. В последующем процессе каждый увидит, как Азербайджан восстанавливает свои исторические земли. Возможно, памятники можно восстановить, но восстановить историю сложно. Совершенным в Карабахе актом вандализма Армения уничтожила историю. По этой причине разрушение исторических памятников недопустимо”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ukrainian MP: Armenia's vandalism acts in Karabakh destroyed history
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat: "Ermənistan Qarabağda törətdiyi vandalizm aktı ilə tarixi məhv edib"

Самое читаемое

Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
19 августа 2021 г. 19:24
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств
Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств
18 августа 2021 г. 07:05
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
19 августа 2021 г. 15:20
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Карабах одержал победу над Абердином
Фото"Карабах" одержал победу над "Абердином"
19 августа 2021 г. 22:05
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
20 августа 2021 г. 11:59
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi