Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Депутат: Надо настроиться на концепцию единого рынка на Южном Кавказе после реализации мирного соглашения

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 16:53
    Депутат: Надо настроиться на концепцию единого рынка на Южном Кавказе после реализации мирного соглашения

    Необходимо настроиться на концепцию единого рынка на Южном Кавказе после реализации мирного соглашения.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Центр экономического и социального развития" Вугар Байрамов на сессии "Энергетическая безопасность и связи" в рамках первого форума мозговых центров Азербайджана и США в Баку.

    Он отметил, что в течение 30-летнего конфликта в регионе существовали отдельные экономические рынки Азербайджана, Армении и Грузии.

    "В этом смысле, с реализацией мирного соглашения мы должны настроиться на концепцию единого рынка. Это, конечно, будет способствовать и экономическому росту. То есть мирное соглашение важно в контексте экономических дивидендов", - сказал он.

    Байрамов отметил, что Азербайджан также играет важную роль в вопросе энергетической безопасности.

    "В настоящее время азербайджанский природный газ доставляется в страны Европейского союза и другим партнерам по Южному газовому коридору. Объем экспортируемого газа увеличился почти на 29% по сравнению с 2021 годом. То есть Азербайджан укрепляет свои позиции в вопросе энергетической безопасности. Кроме того, до конца 2027 года Азербайджан планирует продавать "зеленую энергию" на европейские рынки", - добавил он.

    Вугар Байрамов мозговые центры Азербайджан-США
    Vüqar Bayramov: Sülh sazişinin icrası ilə Cənubi Qafqazda vahid bazar anlayışına köklənməliyik
    MP: Single market necessary in S. Caucasus after peace deal

    Последние новости

    18:09

    В октябре более 16 тыс. иностранцев обратились для регистрации в Азербайджане

    Внутренняя политика
    17:58

    Новое здание Центра управления заповедниками в Лахидже сдадут в эксплуатацию к концу года

    Туризм
    17:58

    Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ

    ИКТ
    17:56

    Хакан Фидан: Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарности

    В регионе
    17:43

    Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в Алматы

    Финансы
    17:41

    Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Японии

    Другие страны
    17:41
    Фото

    Азербайджан и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ

    ИКТ
    17:40

    Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятия

    Финансы
    17:31

    Мерсьер: Финансовая поддержка ПА будет напрямую связана с реформами

    Другие страны
    Лента новостей