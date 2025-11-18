Депутат: Надо настроиться на концепцию единого рынка на Южном Кавказе после реализации мирного соглашения

Необходимо настроиться на концепцию единого рынка на Южном Кавказе после реализации мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Центр экономического и социального развития" Вугар Байрамов на сессии "Энергетическая безопасность и связи" в рамках первого форума мозговых центров Азербайджана и США в Баку.

Он отметил, что в течение 30-летнего конфликта в регионе существовали отдельные экономические рынки Азербайджана, Армении и Грузии.

"В этом смысле, с реализацией мирного соглашения мы должны настроиться на концепцию единого рынка. Это, конечно, будет способствовать и экономическому росту. То есть мирное соглашение важно в контексте экономических дивидендов", - сказал он.

Байрамов отметил, что Азербайджан также играет важную роль в вопросе энергетической безопасности.

"В настоящее время азербайджанский природный газ доставляется в страны Европейского союза и другим партнерам по Южному газовому коридору. Объем экспортируемого газа увеличился почти на 29% по сравнению с 2021 годом. То есть Азербайджан укрепляет свои позиции в вопросе энергетической безопасности. Кроме того, до конца 2027 года Азербайджан планирует продавать "зеленую энергию" на европейские рынки", - добавил он.