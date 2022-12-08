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Депутат: Игнорируя резолюции ООН касательно Азербайджана, мировое сообщество при этом реагировало на другие вопросы

Депутат: Игнорируя резолюции ООН касательно Азербайджана, мировое сообщество при этом реагировало на другие вопросы Мировое сообщество, хранившее молчание при 30-летней оккупации азербайджанских земель, нарушении прав более 1 миллиона наших граждан, не обращавшее внимание на резолюции ООН, особо чутко реагирует на другие вопросы.
Внешняя политика
8 декабря 2022 г. 16:21
Депутат: Игнорируя резолюции ООН касательно Азербайджана, мировое сообщество при этом реагировало на другие вопросы

Мировое сообщество, хранившее молчание при 30-летней оккупации азербайджанских земель, нарушении прав более 1 миллиона наших граждан, не обращавшее внимание на резолюции ООН, особо чутко реагирует на другие вопросы.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов сказал на круглом столе, посвященном 10 декабря – Всемирному дню прав человека.

По его словам, можно привести в пример позицию Франции в этих вопросах: "То, что сегодня членом Совбеза ООН и управления ООН остается такая страна, как Франция, вынуждает вновь переосмыслить то, что мир "больше 5", как сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Господин президент также неоднократно заявлял, что необходимо, чтобы заработал механизм исполнения резолюций ООН. Создание Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив – один из важных шагов в истории права Азербайджана".

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Версия на английском языке MP: Global community which ignored UN resolutions is now particularly sensitive to episodic issues
Версия на азербайджанском языке Deputat: "BMT qətnamələrini görməzdən gələn dünya ictimaiyyəti epizodik məsələlərə xüsusi həssaslıqla yanaşır"

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