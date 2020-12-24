Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева

Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин играют важную роль в укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией

Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин играют важную роль в укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.

Об этом российскому бюро Report заявил председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Затем это уже выливается в экономическое, культурное сотрудничество, в то, что делается со стороны Азербайджана в области русского языка и школ. Это идет все от его сердца, ума, от его понимания, где находится Азербайджан, где находится Россия, что когда-то они были в одном государстве и что геополитически, стратегически и по-соседски нужно жить не просто дружно, но и в партнерстве, содружестве, которое на века. Это конечно же идет от президента Алиева и в этом его очень определяющая роль, как и президента Путина", - сказал он.

Депутат также отметил неоценимую роль Ильхама Алиева в разрешении нагорно-карабахского конфликта, который на протяжении долгих лет был кровоточащей раной азербайджанского народа: "Я всегда восхищался и восхищаюсь до сих пор Гейдаром Алиевым, это величайший политик нашего времени. В ту самую первую пучину Карабахской войны ему пришлось разбираться по ходу действия и он не мог ничего сразу и кардинально решить. А решать пришлось его сыну, у которого на этого ушло 17 лет. И он в конечном итоге для своего народа эту проблему решил. Все, что государство требует от такого политика он для своего народа сделал. Для него и его народа это была кровоточащая рана, которую пришлось решать Ильхам Алиев".

"Конфликт нашел свое решение благодаря его дипломатическому уму и такту, сдержанности, стратегическим оценкам того, как развивать собственную экономику и военно-политическую деятельность, и благодаря тому, что он смог подружиться и сохранить дружеские отношения с Россией, в то же время иметь теплые отношения с Турцией. Все эти годы он пытался решить конфликт мирными путями. Я неоднократно встречаясь с Ильхамом Гейдаровичем много раз говорил о том, что рассчитывать на урегулирование конфликта в рамках контактной группы нет никакого смысла, хотя бы потому, что ни Америка, ни Франция не заинтересованы в том, чтобы на просторах наших стран восстановилось спокойствие. У них свои интересы. И он блестяще решил эту задачу, вместе с президентом России Владимиром Путиным. Для своего народа он останется величайшим президентом в истории", - заключил депутат.