Депутат Бундестага: Карабах принадлежит Азербайджану

"Отношения между Азербайджаном и Германией безо всяких сомнений ясные, искренние и находятся на высоком уровне".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат Бундестага (парламента) Германии от правящего Христианско-демократического союза Николас Лобел.

Он отметил, что взаимные визиты, подписываемые стратегические документы и сотрудничество в международной плоскости еще больше укрепляют эти отношения.

Член Бундестага заявил, что Германия однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана:

"Несомненно, необходимо устранить нынешний статус-кво в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Естественно, с условием ненарушения норм международного права, территориальной целостности. В этом плане мы поддерживаем деятельность Минской группы. Карабах принадлежит Азербайджану, является составной частью Азербайджана. 4 правовых документа ООН подтверждают, что эти территории принадлежат Азербайджану. Мы очень хотим, чтобы этот затянувшийся конфликт разрешился в скором времени, и на Кавказе утвердился мир", - подчеркнул депутат.