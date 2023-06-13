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Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности посетит Азербайджан

Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности посетит Азербайджан 24-25 июня Азербайджан посетит делегация во главе с заместителем генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Хасаном Клейбом.
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 10:38
Делегация Всемирной организации интеллектуальной собственности посетит Азербайджан

24-25 июня Азербайджан посетит делегация во главе с заместителем генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Хасаном Клейбом.

Об этом Report сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.

Цель визита - ознакомление с работой, проводимой в нашей стране в области интеллектуальной собственности в преддверии 64-й сессии Ассамблеи государств-членов ВОИС, которая пройдет в этом году в Женеве 6-14 июля. В частности, планируется ознакомление с опытом работы Агентства интеллектуальной собственности, созданного в рамках институциональных реформ, успешно проводимых президентом Азербайджана, регистрация географических показателей, характерных для Азербайджана, а также обсуждения вопросов дальнейшего расширения сотрудничества в других областях, связанных с интеллектуальной собственностью.

В рамках визита будет проведен круглый стол с участием представителей делегации ВОИС, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства науки и образования, а также представителей Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и AZPROMO, руководителей высших школ, бизнесменов и юристов.

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Версия на английском языке WIPO delegation to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ​Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək

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