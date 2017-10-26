Делегация во главе с министром финансов Ирана находится с визитом в Азербайджане

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром финансов Ирана Масудом Карбасаном находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Ирана в Азербайджане, это первый визит М. Карбасана в Азербайджан в качестве министра финансов и сопредседателя совместной экономической комиссии.

Как ожидается в ходе двухдневного визита иранская делегация проведет в Баку ряд официальных встреч, в том числе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым. На встречах будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

Напомним, как сообщалось ранее, в начале ноября Баку посетит еще одна делегация во главе с министром внутренних дел Ирана Абдолрезой Рахмани Фазли.