Делегация парламента Грузии обратилась в ПАСЕ в связи с Азербайджаном

Глава делегации грузинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Гиви Миканадзе направил письмо председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу.

Глава делегации грузинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Гиви Миканадзе направил письмо председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу в связи с решение об отказе ратифицировать полномочия делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе Азербайджана.

В письме отмечается, что такие жесткие решения принимаются без обсуждения возможных отрицательных последствий для будущих взаимоотношений ПАСЕ с Азербайджаном и, в целом, с Южным Кавказом.

По мнению руководителя грузинской делегации при данной структуре, подобная резолюция делает невозможным сотрудничество и обмен мнениями с Азербайджаном в будущем в рамках ПАСЕ. Кроме того, данное решение также наносит урон репутации Совета Европы как важной площадки для диалога и сотрудничества.

Миканадзе призывает пересмотреть данную резолюцию. В конце письма выражается уверенность в том, что отмена этой резолюции послужит интересам Совета Европы.