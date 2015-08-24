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    Делегация Национальной инженерной и научной комиссии Пакистана находится с визитом в Азербайджане

    В Баку состоятся встречи с руководством министерств обороны и оборонной промышленности

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Делегация Национальной инженерной и научной комиссии Пакистана прибыла с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report  со ссылкой на диписточники, делегацию возглавляет председатель комиссии Мухаммед Ирфан Берни.

    Целью визита представителей комиссии является проведение в Баку встреч с руководством министерств обороны и оборонной промышленности Азербайджана.

    В ходе встреч будут обсуждены перспективы сотрудничества между странами.

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