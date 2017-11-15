Дан Ианку будет наращивать усилия в деле установления связей между Румынией и Нахчываном

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял полномочного и чрезвычайного посла Румынии в Азербайджане Дана Ианку.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, В. Талыбов поздравил Д.Ианку в связи с его назначением на должность посла в нашей стране, пожелал ему успехов в укреплении дипломатических связей и развития отношений между Румынией и Азербайджаном.

Рассказав об отношениях между двумя странами председатель Верховного меджлиса отметил возможность установления связей в экономической и образовательной сферах, довел до сведения собеседника направления развития и сотрудничества между Румынией и автономной республикой.

Поблагодарив за радужный прием Д.Ианку выразил удовлетворение тем, что его визит совпал с празднованием Дня флага. Заявив, что Нахчыван обладает древней историей, богатой культурой, а также современным потенциалом, посол отметил, что он будет наращивать усилия для установления и углубления отношений в разных сферах.