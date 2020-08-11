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Чавушоглу: Мы рядом с Азербайджаном всеми силами и возможностями

Чавушоглу: Мы рядом с Азербайджаном всеми силами и возможностями М.Чавушоглу напомнил, что на протяжении многих лет Армения удерживает под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель
Внешняя политика
11 августа 2020 г. 13:49
Чавушоглу: Мы рядом с Азербайджаном всеми силами и возможностями
Report
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"12 июля Армения совершила военную провокацию против Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД отметил, что Азербайджан не в одиночестве: "Мы находимся рядом с Азербайджаном и будем продолжать находиться рядом всеми нашими силами и возможностями".

М.Чавушоглу напомнил, что на протяжении многих лет Армения удерживает под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель: "Мы желаем дипломатического и мирного урегулирования в рамках международного права и решений и территориальной целостности Азербайджана".

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