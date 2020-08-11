Чавушоглу: Мы рядом с Азербайджаном всеми силами и возможностями

М.Чавушоглу напомнил, что на протяжении многих лет Армения удерживает под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель

"12 июля Армения совершила военную провокацию против Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД отметил, что Азербайджан не в одиночестве: "Мы находимся рядом с Азербайджаном и будем продолжать находиться рядом всеми нашими силами и возможностями".

М.Чавушоглу напомнил, что на протяжении многих лет Армения удерживает под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель: "Мы желаем дипломатического и мирного урегулирования в рамках международного права и решений и территориальной целостности Азербайджана".