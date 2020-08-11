Чавушоглу: Мы рядом с Азербайджаном всеми силами и возможностями

"12 июля Армения совершила военную провокацию против Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД отметил, что Азербайджан не в одиночестве: "Мы находимся рядом с Азербайджаном и будем продолжать находиться рядом всеми нашими силами и возможностями".
М.Чавушоглу напомнил, что на протяжении многих лет Армения удерживает под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель: "Мы желаем дипломатического и мирного урегулирования в рамках международного права и решений и территориальной целостности Азербайджана".