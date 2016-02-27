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    Будут избраны новые руководители рабочих групп по межпарламентским отношениям Милли Меджлиса

    Законопроект будет обсуждаться на пленарном заседании

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Будут избраны новые руководители рабочих групп по межпарламентским отношениям Милли Меджлиса Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект парламента будет обсужден на следующей неделе на пленарном заседании. 

    Согласно проекту, выдвинуты кандидатуры на должности руководителей рабочих групп по межпарламентским связям 28 государств, с которыми сотрудничает Милли Меджлис. 

    Законопроект будет обсуждаться на пленарном заседании Милли Меджлиса 4 марта.

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