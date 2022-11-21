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Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном

Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном Некоторые страны не хотят мира между Армений и Азербайджаном.
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 15:12
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном

Есть внешние силы, которые не хотят достижения мира между Азербайджаном и Арменией, между тем взаимное признание территориальной целостности друг друга и уважение этого принципа другими внешними акторами в регионе - путь решения вопроса.

Об этом корреспонденту Report, командированному в Зангилан и Джебраил, заявила профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер.

По ее словам, Зангилан играет стратегическую роль, географически находясь на пересечении транспортных маршрутов и коммуникаций между Азербайджаном, Россией, Ираном, Турцией и Арменией.

"Такие страны, как Азербайджан и Турция, понимают его важность и пытаются развивать здесь транспортную инфраструктуру, создавать коридоры, помогая разблокировке связей в регионе. С другой стороны, есть силы, которые хотят помешать этому процессу, развитию условий для торговли и использования имеющихся стратегических возможностей. Таким образом, существуют внешние силы, которые пытаются помешать миру между Арменией и Азербайджаном", - сказала она.

По мнению Б.Шаффер, установлению мира между Азербайджаном и Арменией не нужна помощь извне, не говоря о том, что внешние факторы больше деструктивны, нежели наоборот. "Конечно, две страны могут договориться, но этого недостаточно, важно, чтобы не было попыток других стран помешать этому миру", - сказала Б.Шаффер.

Она добавила, что самым важным принципом установления мира между двумя странами является обоюдное признание территориальной целостности друг друга.

"Армения должна вывести свои силы и вернуть Азербайджану деревни, которые находятся на границе, в той части, которая ближе к Грузии, а не только в Карабахе", - подчеркнула профессор, добавив, что должен быть восстановлен полный суверенитет Азербайджана в Карабахе.

На самом деле все очень просто, Азербайджан уже заявил, что уважает территориальную целостность Армении, сказала Б. Шаффер. "Точно так же, как Азербайджан говорит, что уважает территориальную целостность Армении, она сама, а также Россия, США, Иран должны также согласиться с этим принципом ", - заключила Бренда Шаффер, добавив, что это и есть путь решения конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Brenda Şaffer: “Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh olmasını istəməyən xarici qüvvələr var”
Версия на английском языке Brenda Shaffer: Some external forces don’t want peace between Armenia and Azerbaijan

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