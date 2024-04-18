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Борцы за свободу Новой Каледонии требуют проведения нового референдума

Борцы за свободу Новой Каледонии требуют проведения нового референдума Борцы за свободу Новой Каледонии требуют проведения нового референдума о независимости.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 16:11
Борцы за свободу Новой Каледонии требуют проведения нового референдума

Борцы за свободу Новой Каледонии требуют проведения нового референдума о независимости.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Конгресса Новой Каледонии Найселлин Омайра на конференции "История, современные вызовы и ожидаемое будущее" в Баку.

Она отметила, что была подана жалоба на пересмотр референдума, лишившего канакский народ его прав.

Председатель комитета назвала меморандум о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджана и парламентом Новой Каледонии историческим.

"Документ включает в себя политическую поддержку и расширяет границы двустороннего сотрудничества. Мы выражаем благодарность Азербайджану за то, что он поддерживает нашу борьбу за независимость", - сказала она.

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Версия на английском языке New Caledonia's freedom fighters demanding new referendum
Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyanın azadlıq mübarizləri yeni referendum tələb edirlər

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