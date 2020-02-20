Баронесса: Великобритания поддерживает бизнес-реформы в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

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Интервью Report с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

- Как вы оцениваете нынешние экономические отношения между Азербайджаном и Великобританией?

- Наши отношения отличные! Мы принципиально похожи в том, что обе наши страны хотят процветания для нашего народа. Молодежи наших стран нужны рабочие места и более широкие возможности. У нас есть большой опыт, которым мы готовы делиться, и я рада, что в прошлом году британские эксперты посетили Азербайджан, чтобы обсудить, среди прочего, вопросы налогообложения, управления отходами, сельского хозяйства и спорта.

Как торговый посланник по Азербайджану, назначенный премьер-министром Борисом Джонсоном, я вижу, сколько азербайджанских делегаций посещают Великобританию каждый год. Я провожу встречи с бизнес-делегациями из разных секторов, от здравоохранения и сельского хозяйства до образования и космоса. Такие визиты создают отличные контакты между азербайджанскими предпринимателями и их британскими коллегами. Наш диалог на уровне министров также интенсивен. Осенью в Баку состоятся ежегодные переговоры Совместной межправительственной комиссии, что станет еще одним стимулом для нашего двустороннего экономического сотрудничества.

Если говорить не только о бизнес-секторе, меня очень радует исключительное партнерство в сфере образования между нашими странами. Наряду с многочисленными партнерскими отношениями между британскими и азербайджанскими школами и университетами британское правительство вкладывает средства в учебные центры для передового обучения английскому языку детей из семей внутренне перемещенных лиц в результате конфликта.

Расширение программы Британского Совета "Творческая искра" (‘Creative Spark’) свидетельствует, что она идеально соответствует потребностям Азербайджана. Я надеюсь, что сотрудничество в творческих отраслях продолжит процветать. В качестве примера можно привести, впечатляющий визит в Баку танцевальной группы Candoco, организованный Британским Советом. Программа Британского совета "Crafting Futures" также создает прекрасную основу для сотрудничества, как, например, взаимодействия Королевской школы традиционных искусств Великобритании под патронажем принца Уэльского с Азербайджаном.

- Как Великобритания оценивает проект Южного газового коридора и роль Азербайджана в вопросах энергетической безопасности?

- Южный газовый коридор - это необычный инженерный проект, с которым я работаю уже несколько лет. Это прекрасное средство как для Азербайджана для доставки газа на процветающий рынок, так и для Европы повысить свою энергетическую безопасность и диверсифицировать поставки. Наше энергетическое партнерство превосходно. Соглашение о партнерстве между Азербайджаном и Великобританией, наряду с нашими операторами мирового уровня SOCAR и BP, обеспечит Азербайджану преимущества новейших технологий добычи нефти и газа.

Энергетический рынок изменится в течение следующего десятилетия, создав новые возможности для инвестиций в Азербайджане. Изменение климата требует кардинальных изменений в том, как мы все генерируем нашу энергию. По мере того, как мир обращается к технологиям с низким уровнем выбросов углерода, страны должны будут принять новые обязательства по сокращению своих выбросов. Конференция COP26 в Глазго в ноябре станет для обеих наших стран важной возможностью принять необходимые меры для решения проблемы изменения климата. Азербайджан продвинулся в этой области, введя в эксплуатацию проекты в области солнечной энергетики, и Великобритания в свою очередь готова инвестировать в этот сектор, чтобы помочь максимизировать потенциал солнечной, ветровой и гидроэнергетики Азербайджана.

Компания BP объявила о своем обязательстве о достижении нулевого уровня углеродных выбросов в атмосферу. Это большой шаг вперед и знак того, что процесс COP26 набирает обороты. Я надеюсь, что SOCAR и все операторы в Азербайджане возьмут на себя аналогичные обязательства.

- Каков потенциал для улучшения товарооборота между двумя странами? Какие направления экономического сотрудничества можно развивать?

- Нынешний уровень наших экономических и торговых отношений впечатляет, но я хотела бы, чтобы он рос и далее в обоих направлениях для улучшения процветания наших стран-партнеров. Азербайджанская сельскохозяйственная продукция, в том числе вино, очень вкусная, и я уверена, что она будет популярна в Великобритании, если ее будут поставлять туда. В свою очередь британские экспортеры будут продолжать искать здесь новые способы удовлетворения спроса. Мы надеемся, например, представить британские продукты на выставке ADEX в Баку в конце этого года.

Я использую свою роль в развитии двусторонней торговли, и с нетерпением ожидаю моего визита в Баку в конце февраля, когда буду представлять премьер-министра на заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору. Позже в этом году мы планируем провести диалог по внешней политике на уровне министров - у нас есть важная двусторонняя повестка дня для обсуждения, включая торговую политику, а также региональные вопросы, где у Азербайджана есть важные идеи.

Я также надеюсь вернуться в Баку осенью с еще одним визитом, который станет седьмым. Я делаю все, чтобы помочь развивать сотрудничество нашим двум независимым государствам, и в то же время продолжаю знакомиться с этой прекрасной страной.

- Как Великобритания может помочь в диверсификации экономики Азербайджана и развитии ненефтяного сектора?

- Между нашими странами существует большой потенциал для инвестиций и торговли. Азербайджан может разнообразить свою экономику и извлечь выгоду из своего мощного нефтегазового сектора. Я рада поддержать эту стратегию и реформы в бизнес-среде, которые происходят в Азербайджане.

- Великобритания вышла из ЕС 31 января. Как Вы думаете, как будет осуществляться сотрудничество с третьими странами, например, с Азербайджаном? Планирует ли Великобритания подписать какое-либо новое соглашение с Азербайджаном в рамках двустороннего сотрудничества?

- Поскольку Великобритания становится независимой торговой страной, мы можем свободно торговать и развивать партнерские отношения с Азербайджаном. Мы очень надеемся, что воспользуемся этой возможностью. И заявление министерства иностранных дел в январе, в котором говорилось о желании улучшить наши экономические отношения, является отражением собственных пожеланий Великобритании.