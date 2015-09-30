Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Б.Обама поздравил президента Азербайджана с Гурбан байрамы.

В поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

В то время, как мусульмане Америки и всего мира отмечают Гурбан байрамы, Мишель и я передаем Вам самые сердечные поздравления. В числе трех миллионов мусульман, успешно завершивших Хадж, являющийся важным деянием, мы также поздравляем тысячи граждан США.

Во время Хаджа люди различного происхождения и разных традиций собираются вместе, чтобы разделить общечеловеческие ценности.

Гурбан байрамы – это праздник радости и веселья, а также благотворительности и милосердия, молитв и глубоких размышлений. Меня воодушевляет то, что миллионы мусульман из Соединенных Штатов и всего мира, помня о готовности пророка Ибрахима принести в жертву своего сына, оказывают гуманитарную помощь нуждающимся.

Нигде в мире люди не испытывали таких страданий, как подвергшиеся неимоверной жесткости и лишениям невинные мужчины, женщины и дети, бежавшие от конфликтов в Бирме, Нигерии, Ираке и Сирии.

Мы должны поощрять народы, делающие все возможное для проявления заботы о соседях, оказавшихся в таком положении.

Такое милосердие выдвигает на первый план общее происхождение и ценности людей, представляющих все верования. Это олицетворяет истинное лицо мировой общественности, которое я знаю и ценю как президент, - милосердие, разнообразие и сотрудничество.

От имени американского народа передаем мусульманским общинам всего мира поздравления по случаю Гурбан байрамы.

С праздником Гурбан байрамы, и да примет Всевышний ваш Хадж".