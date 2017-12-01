Бакинская декларация принята по итогам министерской конференции в рамках "Сердце Азии - Стамбульский процесс"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Бакинская декларация принята по итогам VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии", проходящей сегодня в Баку в рамках проекта "Сердце Азии"- Стамбульский процесс".

Как сообщает Report, в документе отражена общая позиция сторон по вопросам Афганистана.Также участники конференции отметили важность проведения дальнейших мер по обеспечению безопасности, стабильности и процветания Афганистана.

"Сердце Азии - Стамбульский процесс" является важной региональной платформой для политического диалога и интенсивного регионального сотрудничества в целях содействия стабильности, миру и процветанию в регионе Азии и расширения связей Афганистана со всем регионом.

На VII Министерской конференции приняли участие президенты Азербайджана и Афганистана, министры иностранных дел Афганистана, Турции, Пакистана, Ирана, заместители министров иностранных дел Кыргызской Республики, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, спецпредставители России и Китая в Афганистане, делегации из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также специальные представители Генерального секретаря ООН по Афганистану и Центральной Азии.