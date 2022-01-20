Байрамов провел встречу с главой МИД Австрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита встретился с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита встретился с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы отношений, а также большой потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества и деловых связей.

Министры обменялись мнениями о проведении в текущем году ряда мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Также были обсуждены вопросы региональной безопасности.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.