О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байрамов провел встречу с главой МИД Австрии

Байрамов провел встречу с главой МИД Австрии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита встретился с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.
Внешняя политика
20 января 2022 г. 22:56
Байрамов провел встречу с главой МИД Австрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита встретился с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы отношений, а также большой потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества и деловых связей.

Министры обменялись мнениями о проведении в текущем году ряда мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Также были обсуждены вопросы региональной безопасности.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Avstriyanın Avropa və beynəlxalq məsələlər üzrə federal naziri ilə görüşüb

Самое важное

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi