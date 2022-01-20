Байрамов провел встречу с главой МИД Австрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита встретился с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.
На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы отношений, а также большой потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества и деловых связей.
Министры обменялись мнениями о проведении в текущем году ряда мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Также были обсуждены вопросы региональной безопасности.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.