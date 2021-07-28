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Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в связи между нашими странами

Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в связи между нашими странами 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Внешняя политика
28 июля 2021 г. 11:14
Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в связи между нашими странами

28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как передает Report, Мустафа Шентоп выразил благодарность за приглашение в Азербайджан и отметил, что взаимные отношения между нашими странами и впредь будут тесными.

Председатель ВНСТ отметил, что карты мин, установленных на освобожденных от армянской оккупации территориях, должны быть переданы Азербайджану в ближайшее время.

Министр Дж.Байрамов, в первую очередь, поздравил с подписанием Бакинской декларации между председателями парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана и отметил, что данный документ внесет большой вклад в связи между нашими странами и народами.

Министр отметил, что запланированный на деоккупированные территории визит председателей парламентов очень значим. Он добавил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу также имел большое значение для всего мира.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Bakı Bəyannaməsi ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əlaqələrin inkişafına böyük töhfə verəcək"

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