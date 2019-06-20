Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией реализацию гуманитарных программ в стране

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев встретился с одним из руководителей Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций Короля Салмана (KSRelief ) Абдуллахом аль-Рабия для обсуждения реализации программ центра в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на ArabNews.

Посол высоко оценил "выдающийся профессиональный уровень, проявленный KSRelief в работе".

Отмечалось, что в последние годы Саудовское Королевство выделило более 100 миллионов долларов на реализацию ряда гуманитарных проектов в Азербайджане, включая жилье, гуманитарную логистику, поддержку образования и восстановление системы водоснабжения и санитарной системы.

Саудовская Аравия одна из первых оказала активную гуманитарную помощь Азербайджану, пострадавшему от нагорно-карабахского конфликта. Так, в течение пяти лет с 1994 года Королевство постоянно обеспечивало беженцев едой, медицинским препаратами и другими предметами первой необходимости.