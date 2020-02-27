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Баронесса: Азербайджан и Великобритания заинтересованы в укреплении связей

Азербайджан и Великобритания заинтересованы в укреплении связей
© Report / Sultana Ahmadbayli

Сложившиеся между Азербайджаном и Великобританией отношения находятся на высоком уровне, и укрепились после выхода Великобритании из ЕС. 

Как передает Report, об этом заявила журналистам торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон

"Сегодня утром состоялось положительная встреча с президентом Ильхамом Алиевым, в которой принял участие британский посол. В ходе встречи обе стороны пришли обсудили укрепление сотрудничества. Несомненно, наши отношения имеют здоровую базу. Мы будем принимать усилия для укрепления наших отношений", - отметила она.

Напомним, что в ходе встречи между президентом Ильхамом Алиевым и баронессой Эммой Николсон состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области малого и среднего предпринимательства, альтернативной энергии, инноваций, образования, здравоохранения, культуры и др.

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