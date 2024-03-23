Азербайджанские военные принимают участие в военном параде в честь Национального дня Пакистана

Азербайджанские военные принимают участие в военном параде в честь Национального дня Пакистана.

Азербайджанские военные принимают участие в военном параде в честь Национального дня Пакистана.

Как сообщает Report, национальный праздник приурочен к дате принятия Лахорской резолюции 23 марта 1940 года и первой конституции 23 марта 1956 года. В этот день британский доминион Пакистан был провозглашен федеративной Исламской Республикой Пакистан, став первой в мире мусульманской страной с республиканской формой правления.

Военный парад является составной частью торжеств по случаю Национального дня.

Отметим, что парад проходит в Исламабаде в эти минуты.