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Азербайджанские военные принимают участие в военном параде в честь Национального дня Пакистана

Азербайджанские военные принимают участие в военном параде в честь Национального дня Пакистана Азербайджанские военные принимают участие в военном параде в честь Национального дня Пакистана.
Внешняя политика
23 марта 2024 г. 10:06
Азербайджанские военные принимают участие в военном параде в честь Национального дня Пакистана

Азербайджанские военные принимают участие в военном параде в честь Национального дня Пакистана.

Как сообщает Report, национальный праздник приурочен к дате принятия Лахорской резолюции 23 марта 1940 года и первой конституции 23 марта 1956 года. В этот день британский доминион Пакистан был провозглашен федеративной Исламской Республикой Пакистан, став первой в мире мусульманской страной с республиканской формой правления.

Военный парад является составной частью торжеств по случаю Национального дня.

Отметим, что парад проходит в Исламабаде в эти минуты.

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Версия на английском языке Azerbaijani soldiers take part in military parade in honor of Pakistan National Day
Версия на азербайджанском языке Pakistanın "Milli Gün"ü münasibətilə keçirilən hərbi paradda Azərbaycan hərbçiləri iştirak edir

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