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Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Турции

Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Турции Группа депутатов Милли Меджлиса 26 мая отправится в Анкару, чтобы наблюдать за вторым туром президентских выборов в Турции.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 14:55
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Турции

Группа депутатов Милли Меджлиса 26 мая отправится в Анкару, чтобы наблюдать за вторым туром президентских выборов в Турции.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса.

Председатель комитета Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов и член группы, депутат Анар Мамедов ознакомятся с подготовкой ко второму туру назначенных на 28 мая президентских выборов в Турции по линии ТюркПА, а руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев - по линии ПА ОБСЕ. В день выборов они будут наблюдать за ходом выборов и активностью граждан на избирательных участках.

Визит завершится 29 мая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar Türkiyədə prezident seçkilərini müşahidə edəcəklər

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