Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Турции

Группа депутатов Милли Меджлиса 26 мая отправится в Анкару, чтобы наблюдать за вторым туром президентских выборов в Турции.

Группа депутатов Милли Меджлиса 26 мая отправится в Анкару, чтобы наблюдать за вторым туром президентских выборов в Турции.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса.

Председатель комитета Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов и член группы, депутат Анар Мамедов ознакомятся с подготовкой ко второму туру назначенных на 28 мая президентских выборов в Турции по линии ТюркПА, а руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев - по линии ПА ОБСЕ. В день выборов они будут наблюдать за ходом выборов и активностью граждан на избирательных участках.

Визит завершится 29 мая.