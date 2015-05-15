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    Азербайджанская делегация поднимет вопрос урегулирования карабахского конфликта на сессии ПА НАТО

    ​Зияфет Аскеров прибыл в Будапешт для участия в работе сессии ПА НАТО

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров прибыл в Будапешт.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Венгрии, З.Аскеров примет участие в заседаниях сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, которая откроется завтра в Будапеште.

    В состав руководимой им делегации входят также депутаты Сиявуш Новрузов, Таир Сулейманов, Мелахет Ибрагимгызы и Гудрат Гасангулиев.

    В ходе трехдневной сессии азербайджанские парламентарии намерены поднять вопрос региональной безопасности и вопросы в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

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