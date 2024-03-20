Азербайджанская делегация добилась исключения фразы "замороженный Нагорно-Карабахский конфликт" из доклада ПА Евронест

Азербайджанская делегация добилась исключения фразы "замороженный Нагорно-Карабахский конфликт" из доклада комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии Парламентской ассамблеи Евронест.

Азербайджанская делегация добилась исключения фразы "замороженный Нагорно-Карабахский конфликт" из доклада комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии Парламентской ассамблеи Евронест.

Как сообщает Report, на 11-й сессии Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе были заслушаны доклады комитетов и определены темы очередных докладов.

В докладе, подготовленном комитетом по политическим вопросам, правам человека и демократии, отражены вопросы региональной безопасности. По предложению Азербайджана большинством голосов были одобрены изменения в доклад. В частности из документа исключены фразы "замороженный Нагорно-Карабахский конфликт", "ссылка на Алма-Атинскую декларацию в определении границы между Арменией и Азербайджаном", "мирные переговоры должны вестись только при посредничестве Брюсселя".

Вместо этого в докладе нашли отражение призывы к поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, соблюдению норм международного права.

Выступившие в ходе обсуждений депутаты Милли Меджлиса Тахир Миркишили, Турал Гянджалиев, Нурлан Гасанов отметили исключительную роль Азербайджана в становлении безопасности в регионе, подчеркнули важность подписания мирного договора между Баку и Ереваном, открытия региональных коммуникаций.