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Постпред Азербайджана выступил на открытии девятой обзорной конференции КБО

Постпред Азербайджана выступил на открытии девятой обзорной конференции КБО Азербайджан выступил с заявлением в ходе общих прений на открытии Девятой обзорной конференции Конвенции о биологическом оружии (КБО).
Внешняя политика
28 ноября 2022 г. 15:33
Постпред Азербайджана выступил на открытии девятой обзорной конференции КБО

Постоянный представитель Азербайджана выступил на открытии девятой обзорной конференции по рассмотрению действия Конвенции о биологическом оружии (КБО).

Как передает Report, об этом постоянное представительство Азербайджана при отделении ООН и других международных организаций в Женеве cообщает в Twitter.

'Постоянный представитель Азербайджана посол Галиб Исрафилов выступает с заявлением от имени Движения неприсоединения в ходе общих прений на открытии Девятой обзорной конференции КБО",- отмечается в публикации.

Девятая Конференция по рассмотрению действия Конвенции о биологическом оружии пройдет в Женеве (Швейцария) с 28 ноября по 16 декабря 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daimi nümayəndəsi Bioloji Silahlar Konvensiyası ilə bağlı konfransda çıxış edib
Версия на английском языке Azerbaijan's permanent representative speaks at opening of BWC's Ninth Review Conference

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