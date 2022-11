Постпред Азербайджана выступил на открытии девятой обзорной конференции КБО

Постоянный представитель Азербайджана выступил на открытии девятой обзорной конференции по рассмотрению действия Конвенции о биологическом оружии (КБО).

Как передает Report, об этом постоянное представительство Азербайджана при отделении ООН и других международных организаций в Женеве cообщает в Twitter.

'Постоянный представитель Азербайджана посол Галиб Исрафилов выступает с заявлением от имени Движения неприсоединения в ходе общих прений на открытии Девятой обзорной конференции КБО",- отмечается в публикации.

Девятая Конференция по рассмотрению действия Конвенции о биологическом оружии пройдет в Женеве (Швейцария) с 28 ноября по 16 декабря 2022 года.