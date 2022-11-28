Постпред Азербайджана выступил на открытии девятой обзорной конференции КБО
Постпред Азербайджана выступил на открытии девятой обзорной конференции КБОАзербайджан выступил с заявлением в ходе общих прений на открытии Девятой обзорной конференции Конвенции о биологическом оружии (КБО).
Постоянный представитель Азербайджана выступил на открытии девятой обзорной конференции по рассмотрению действия Конвенции о биологическом оружии (КБО).
Как передает Report, об этом постоянное представительствоАзербайджана при отделении ООНи других международных организаций в Женеве cообщает в Twitter.
'Постоянный представитель Азербайджана посол Галиб Исрафилов выступает с заявлением от имени Движения неприсоединения в ходе общих прений на открытии Девятой обзорной конференции КБО",- отмечается в публикации.
Девятая Конференция по рассмотрению действия Конвенции о биологическом оружии пройдет в Женеве (Швейцария) с 28 ноября по 16 декабря 2022 года.
HAPPENING NOW: Permanent Representative of the Republic of #Azerbaijan, Ambassador Galib Israfilov @galib_is is delivering a statement of behalf of the Group of #NAM and other States Parties to the #BWC during the general debate at the opening of BWC Ninth Review Conference. pic.twitter.com/w78d6ysVn0