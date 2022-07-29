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Азербайджан выразил соболезнования Грузии

Азербайджан выразил соболезнования Грузии «Азербайджан поддерживает Грузию в это трудное время».
Внешняя политика
29 июля 2022 г. 22:15
Азербайджан выразил соболезнования Грузии

"Азербайджан поддерживает Грузию в это трудное время".

Как сообщает местное бюро "Report", министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем Twitter-аккаунте выразил соболезнования своему грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что очень опечален известием о крушении вертолета пограничной полиции в Гудаурском районе Грузии: "Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и дружественному народу Грузии".

В результате крушения вертолета типа "Ми-8" в долине Тетри Арагви в Грузии погибли 8 человек.

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