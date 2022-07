Azərbaycan Gürcüstana başsağlığı verib

Gürcüstanda Tetri Araqvi vadisində “Mi-8” tipli helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 8 nəfər ölüb. Həlak olanların 4-ü ekipaj üzvü, digər 4-ü isə xilasedici və tibb işçiləridir.

The news on border police helicopter crash in the Gudauri resort area of #Georgia deeply saddened us. We express our heartfelt condolences to the families of the deceased and People of friendly Georgia. #Azerbaijan stands by Georgia in this difficult time.

@iliadarch