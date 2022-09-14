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Микаил Джаббаров: Азербайджан придает особое значение развитию экономических связей с Израилем

Микаил Джаббаров: Азербайджан придает особое значение развитию экономических связей с Израилем Партнерство Израиля с Азербайджаном развилось за последние 30 лет, в основном благодаря совместной межправительственной комиссии.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 10:01
Микаил Джаббаров: Азербайджан придает особое значение развитию экономических связей с Израилем

Партнерство Израиля с Азербайджаном развивалось за последние 30 лет, в основном благодаря совместной межправительственной комиссии.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

Посол в том числе высоко оценил религиозную толерантность и мультикультурализм Азербайджана, отметил высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами. Д. Дик отметил, что между странами было осуществлено много визитов и достигнуты важные соглашения.

В свою очередь министр экономики Азербайджана, сопредседатель совместной межправительственной комиссии Микаил Джаббаров заявил, что Азербайджан придает особое значение развитию экономических связей с Израилем.

"Израиль является одним из первых 10 торговых партнеров Азербайджана. За 7 месяцев текущего года, по статистическим данным, наш торговый оборот увеличился более чем в два раза”, - сказал он.

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