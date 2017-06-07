Азербайджан подпишет с Ленинградской областью договор о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве

Cанкт-Петербург. 7 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан и Ленинградская область планируют подписать договор о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Об этом в интервью Report заявил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

Генконсул отметил, что совместно с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко был подготовлен проект по развитию двустороннего сотрудничества между Ленобластью и Азербайджаном. "Осенью этого года намечается визит обширной делегации Ленинградской области в Азербайджан, на котором планируется подписать договор о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве", - заявил С. Гасымов.

Он отметил, что недавно на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко обсудил вопросы увеличения товарооборота с Азербайджаном.

"Здесь очень высоко развита судостроительная промышленность. Так как Баку тоже омывается морем, то нам настойчиво предлагают рассмотреть возможность создания у себя судостроительного завода. В городе и области развитая фармацевтическая промышленность. Администрация Санкт-Петербурга выступила с предложением о строительстве совместного завода по выпуску лекарств против онкологических заболеваний. Помимо этого, городские власти заинтересованы в развитии туристического сегмента, что в первую очередь связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Сейчас азербайджанским предпринимателям предлагается вложить инвестиции в строительство здесь гостиниц", - заявил генконсул, ответив, что конкретные предложения будут в скором времени представлены министру экономики Азербайджана.