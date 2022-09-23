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Азербайджан передал Армении тела еще 6 армянских военнослужащих

Азербайджан передал Армении тела еще 6 армянских военнослужащих 23 сентября Азербайджан при посредничестве Международного комитета Красного креста передал Армении тела еще 6 армянских военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября.
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 20:10
Азербайджан передал Армении тела еще 6 армянских военнослужащих

23 сентября Азербайджан при посредничестве Международного комитета Красного креста передал Армении тела еще 6 армянских военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Тела были осмотрены при участии представителей Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, на них не обнаружено следов насилия.

Отметим, что осуществляется поиск останков армянских военнослужащих, погибших в результате контрнаступательной операции азербайджанской армии против широкомасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября 2022 года.

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Версия на английском языке State Commission: Azerbaijan hands over bodies of six Armenian servicemen to opposite side
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan daha 6 erməni hərbçinin meyitini Ermənistana təhvil verib - RƏSMİ

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