Азербайджан передал Армении тела еще 6 армянских военнослужащих

23 сентября Азербайджан при посредничестве Международного комитета Красного креста передал Армении тела еще 6 армянских военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября.

23 сентября Азербайджан при посредничестве Международного комитета Красного креста передал Армении тела еще 6 армянских военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Тела были осмотрены при участии представителей Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, на них не обнаружено следов насилия.

Отметим, что осуществляется поиск останков армянских военнослужащих, погибших в результате контрнаступательной операции азербайджанской армии против широкомасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября 2022 года.