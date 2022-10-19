Азербайджан обратился в Европейский суд в связи с массовым захоронением в Эдилли

"Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека в связи с провокациями, совершенными Арменией в сентябре на границе, и обнаружением массового захоронения азербайджанцев в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендсклго района".

"Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека в связи с провокациями, совершенными Арменией в сентябре на границе, и обнаружением массового захоронения азербайджанцев в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района".

Об этом Report заявил зампредседателя Верховного суда Чингиз Аскеров.

Он отметил, что хотя соответствующие структуры и проинформированы, пока рано говорить о результатах.

Отметим, что в сентября в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района было обнаружено еще одно массовое захоронение. В массовом захоронении были обнаружены останки 12 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих, с перевязанными руками и ногами.