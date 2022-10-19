О нас

Азербайджан обратился в Европейский суд в связи с массовым захоронением в Эдилли

Азербайджан обратился в Европейский суд в связи с массовым захоронением в Эдилли "Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека в связи с провокациями, совершенными Арменией в сентябре на границе, и обнаружением массового захоронения азербайджанцев в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендсклго района".
Внешняя политика
19 октября 2022 г. 13:18
Азербайджан обратился в Европейский суд в связи с массовым захоронением в Эдилли

"Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека в связи с провокациями, совершенными Арменией в сентябре на границе, и обнаружением массового захоронения азербайджанцев в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района".

Об этом Report заявил зампредседателя Верховного суда Чингиз Аскеров.

Он отметил, что хотя соответствующие структуры и проинформированы, пока рано говорить о результатах.

Отметим, что в сентября в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района было обнаружено еще одно массовое захоронение. В массовом захоронении были обнаружены останки 12 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих, с перевязанными руками и ногами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan appeals to European Court over mass grave found in Edilli
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Edillidə tapılan kütləvi məzarlıqla bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib

Другие новости из категории

Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума о сотрудничестве
ФотоОмбудсмен Азербайджана подписала два меморандума о сотрудничестве
19 октября 2022 г. 12:36
Тарас Кузио: Запад неодинаково относится к событиям в Украине и Азербайджане
Тарас Кузио: Запад неодинаково относится к событиям в Украине и Азербайджане
19 октября 2022 г. 12:06
В Баку проходит международная конференция омбудсменов и Национальных институтов по правам человека
ФотоВ Баку проходит международная конференция омбудсменов и Национальных институтов по правам человека
19 октября 2022 г. 11:08
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
19 октября 2022 г. 10:43
Международный центр Низами Гянджеви и МАГАТЭ реализуют совместные проекты
ФотоМеждународный центр Низами Гянджеви и МАГАТЭ реализуют совместные проекты
19 октября 2022 г. 09:37
Байрамов: Мы благодарны братскому Узбекистану за поддержку нашей независимости
Байрамов: Мы благодарны братскому Узбекистану за поддержку нашей независимости
19 октября 2022 г. 08:34
Азербайджанский флаг был поднят на известной улице в Нью-Йорке
ФотоАзербайджанский флаг был поднят на известной улице в Нью-Йорке
19 октября 2022 г. 01:45
Узбекский министр: Пусть дружба между народами продлится вечно
Узбекский министр: Пусть дружба между народами продлится вечно
18 октября 2022 г. 23:08
Представительство ЕС поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости
Представительство ЕС поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 21:59
Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 20:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi