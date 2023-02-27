О нас

Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении

Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении 27 февраля Азербайджан в соответствии с договором Энергетической хартии начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 18:12
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении

27 февраля Азербайджан в соответствии с договором Энергетической хартии начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

Азербайджанская сторона в арбитражном уведомлении, представленном Армении, потребовала от Еревана финансовую компенсацию за нарушение суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы в период почти 30-летней незаконной оккупации этой страной наших территорий с 1991 по 2020 год.

Армения нарушила многочисленные положения Договора Энергетической хартии и фундаментальные принципы международного права, лишив Азербайджан посредством военной силы возможности использования энергетических ресурсов в Карабахском регионе, эксплуатируя энергетические ресурсы Азербайджана в свою пользу, а также лишив Азербайджан возможности дальнейшего развития энергетических ресурсов в соответствии со своей национальной энергетической политикой и обязательствами по окружающей среде.

В основе межгосударственного иска Азербайджана к Армении в соответствии с договором Энергетической хартии лежит незаконная эксплуатация Арменией богатых гидроэнергетических ресурсов Карабахского региона.

Концентрация 25% внутренних водных ресурсов Азербайджана в Карабахском регионе сделала его оптимальным местом для производства электроэнергии.

Крупнейшим из объектов гидроэнергетики, незаконно эксплуатируемых Арменией, является Тертерская гидроэлектростанция, расположенная на Сарсангском водохранилище, построенном на Тертерчае.

Армения также построила не менее 37 дополнительных несанкционированных гидроэлектростанций на суверенной территории Азербайджана во время оккупации.

Наряду с электроэнергией, производимой Тертерской ГЭС, эти дополнительные несанкционированные установки открыто служили “источником экспорта” в Армению.

Во время оккупации Армения также незаконно эксплуатировала угольное месторождение Чардаглы в Тертерском районе Азербайджана с целью использования на Ереванской тепловой электростанции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan launches inter-state arbitration against Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistana qarşı dövlətlərarası arbitraj prosesi başladıb, kompensasiya tələb olunur

Самое читаемое

Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi