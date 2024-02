Азербайджан и Словакия обсудили развитие многостороннего сотрудничества

Азербайджан и Словакия обсудили перспективы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Словакии Вюсал Абдуллаев написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Рад провести встречу с председателем комиссии по внешним связям Национального совета Словакии Марианом Кэри. Состоялся интересный обмен мнениями о двустороннем и многостороннем сотрудничестве, а также о межпарламентских отношениях между Азербайджаном и Словакией", - написал посол.