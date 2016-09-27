Азербайджан и Россия подписали соглашение об открытии сервисного центра по ремонту вертолетов Ми-8/17

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Холдинг "Вертолеты России" и предприятие Silk Way Helicopter Services подписали соглашение об открытии сервисного центра по ремонту и обслуживанию вертолетов Ми-8/17 в Азербайджане. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

Cоглашение было подписано сегодня в рамках выставки "ADEX-2016".

От азербайджанской стороны свою подпись поставил глава Silk Way Helicopter Services Азер Султанов, от российской стороны - замгендиректора холдинга Игорь Чечиков.

По словам Чечикова, в дальнейшем также рассматривается возможность дооснащения данного центра для обслуживания и ремонта и военных вертолетов российского производства различных типов. "Соответствующие переговоры уже идут", - отметил Чечиков.