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    Азербайджан и Россия подписали соглашение об открытии сервисного центра по ремонту вертолетов Ми-8/17

    Документ был подписан в рамках выставки ADEX-2016

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Холдинг "Вертолеты России" и предприятие Silk Way Helicopter Services подписали соглашение об открытии сервисного центра по ремонту и обслуживанию вертолетов Ми-8/17 в Азербайджане. Как сообщает Report  cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил  журналистам заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

    Cоглашение было подписано сегодня в рамках выставки "ADEX-2016".

    От азербайджанской стороны свою подпись поставил глава Silk Way Helicopter Services Азер Султанов, от российской стороны -  замгендиректора холдинга Игорь Чечиков.

    По словам Чечикова, в дальнейшем также рассматривается возможность дооснащения данного центра для обслуживания и ремонта и военных вертолетов российского производства различных типов. "Соответствующие переговоры уже идут", - отметил Чечиков.

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