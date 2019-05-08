Азербайджан и Германия провели политические консультации

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Германии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

С азербайджанской стороны на встрече принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, с немецкой- Уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт.

Стороны обсудили целый ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству, отметив высокий уровень азербайджано-германских отношений. Был отмечен высокий потенциал экономических связей, углублению которых также способствует представительство Торгово-Промышленной палаты Германии в Азербайджане.

На встрече также была обсуждена проблема нагорно-карабахского конфликта. Х. Халафов поблагодарил германскую сторону за признание территориальной целостности и поддержки суверенитета Азербайджана, отметив большую поддержку Германией деятельности Минской Группы ОБСЕ по данному вопросу.