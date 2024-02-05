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Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы развития сотрудничества

Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы развития сотрудничества Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Самира Шарифова и начальника управления внешней политики Администрации президента Беларуси Игоря Секреты.
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 20:10
Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы развития сотрудничества

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Самира Шарифова и начальника управления внешней политики Администрации президента Беларуси Игоря Секреты.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем двусторонних связей между Азербайджаном и Беларусью и отмечено, что политический диалог на высшем уровне играет ключевую роль для развития сотрудничества во всех сферах.

Особо была подчеркнута текущая положительная динамика сотрудничества двух стран в области экономики.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по другим важным международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus arasında ikitərəfli əlaqələrin hazırkı səviyyəsi müzakirə edilib

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